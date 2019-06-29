G20唯一共識？ 各國領袖緊盯「她」 網笑：正妹救世界

2019-06-29 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕為期兩天的G20大阪高峰會今天閉幕，過程中除了全球矚目的「川習會」。美國千金伊凡卡（Ivanka Trump）更成為全場「嬌點」。有媒體捕捉到一張伊凡卡進場時，所有領袖目光聚焦在她身上的照片，而這張照片也被網友製成梗圖，笑稱「原來靠正妹就能世界和平的傳言是真的」。

伊凡卡29日一席粉色洋裝出席演講場合，引起所有與會的男性國家領袖、官員關注，紛紛轉頭投以注目禮。臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」今日就依此製作了一張梗圖，表示「G20世界各國領袖唯一達成的共識，那就是伊凡卡真的很正」。

對此，網友紛紛笑稱「川普要森77了」、「美麗會帶來戰爭，不過也能帶來和平」、「真的很美」、「超正」、「川普的兒子女兒，美又帥」、「她老爸川普在你們背後覺得很火」、「川普：維尼 你們羨慕嗎？」、「2019諾貝爾和平獎預定」。

伊凡卡29日一席粉色洋裝出席演講場合，引起所有與會的男性國家領袖、官員關注，紛紛轉頭投以注目禮。臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」今日就依此製作了一張梗圖，表示「G20世界各國領袖唯一達成的共識，那就是伊凡卡真的很正」。（擷取自臉書粉專台灣迷因 taiwan meme）

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