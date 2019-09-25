不顧抵制！文在寅見奧會主席：南北韓盼組隊出征東奧

2019-09-25 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕日韓貿易戰影響下，南韓國內傳出許多抵制2020東京奧運的輿論，但出訪美國的南韓總統文在寅在紐約與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）會面，仍表達「南、北韓組聯隊」出征東奧及聯合舉辦2032年夏季奧運的意願。

據《韓聯社》報導，文在寅在會談中感謝巴赫對於南、北韓聯合申辦2032奧運的關注，更盼平昌東奧以來的和平氣氛能透過2032年兩韓合辦奧運延續下去「若要達成，勢必需要巴赫主席和IOC支持」。

儘管國內有不少抵制東京奧運的聲浪，文在寅仍認為，在奧運進行國際交流不應受到貿易戰影響，更要透過體育推動南、北韓合作，盼能以兩韓組隊出戰2020東奧，做為改善兩韓關係的跳板。

文在寅還表示，希望東京奧運成為一屆安全且和平的奧運，繼2018年平昌冬奧後，2020年東京奧運、2022年北京冬奧接連在亞洲舉辦，希望能增進韓、中、日3國合作關係，提升亞洲地區的繁榮與和平。他也在會談中透露，南韓對申請舉辦2024年冬季青年奧運持積極態度。

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