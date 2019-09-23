反送中》港府思維落伍 學者：「勇武」抗爭恐成常態

2019-09-23 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」示威運動已延燒數個月，香港中文大學客席副教授沈旭暉認為，港府思維落伍，如果制度不變，這種「勇武」衝擊未來數年會成為常態。

香港《明報》23日刊登沈旭暉的專訪報導，他受訪時指出，早在今年5月，大數據已顯示修訂《逃犯條例》可能成為「黑天鵝」，隱約預見6月將有群眾遊行，但致命的是港府科技、思維落伍，行政會議成員也不明白社交平台比如連登、Telegram的影響力，只覺運動背後有「大台」（主使者）。

沈旭暉說，「這很危險，保證會用時空錯配（錯置）的方式處理新時代的問題」，以至政權向企業老闆施壓，要員工不要「亂說話」，這種方式或許50年前有效，但現在人們習慣有數份工作、甚至是自由身，那就難以控制。

另外，「反送中」運動也香港社會出現新思潮；沈旭暉指出，港府常談要切割暴力，但6月12日若無勇武派，《逃犯條例》法案大概早已通過，「反送中」抗爭於6月爆發，最初是和平集會遊行，其後示威者採取堵路、衝擊政府總部及破壞地下鐵路站等激進行為，外界稱之為「勇武派」。

「當制度令另一種聲音永遠得不到應得的東西、要阻的事都無法阻止，就會有另一種機制制衡。」沈旭暉表示，這意味除非制度有改變，勇武方式未來數年會成常態，任何爭議事項，事態又會重演。

反送中是「終局之戰」？沈旭暉：將是持久戰

沈旭暉說，有不少參與者將這場運動形容為「End Game（終局之戰）」，但他認為，這將是一場持久戰，面對用古老思維手法的政權，許多戰線仍未被發掘，「既然如此，我們可以找自己的出路，年輕一代亦可想其他方向，正正是這時代可愛的地方」。

關心兩岸狀況的臉書粉專「說中國」也指出，對勇武派來說，眼見雨傘和平示威的無效，眼見港府無視百萬人上街抗議仍宣布繼續審查條例，「他們了解了『本土民主前線』（本民前）當年的主張，勇武才是對的。」

「說中國」表示，勇武派的觀點偏向「End Game，終局之戰，認為一定要不屈不撓，往後再無退路」；「說中國」分析，沈旭暉「雖然沒有否定End Game的說法，但認為不會是一場大戰役之後的成敗論定，而會是一場持久戰。也就是說，一場持久性的終局之戰。」

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