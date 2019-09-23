中南海權鬥又一章！傳習近平擴大對港澳控制權 稀釋江系地盤

2019-09-23 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續3個多月，中共高層對於香港問題一直處於外界看不清楚的狀態，被傳聞中南海權門所致，不過，在中共領導人習近平於本月20日在中央政協會議上定調「一國兩制」及「港人治港」原則之後，再傳出港澳辦人事異動，習近平人馬進一步擴大對港澳控制權。

根據中聯辦及港澳辦官網顯示，香港中聯辦副主任陳冬晉升為中聯辦黨組副書記，且排名在楊建平、楊健、仇鴻之前，躍升第一副主任；其次港澳辦綜合司司長向斌升為黨組成員，等於港澳辦領導層由5人增至6人，堪稱「史上最多」，另外，港澳小組也增加公安部長趙克志為副組長。

綜合媒體報導，陳冬出身「閩系」現年55歲，曾在福建跟曾任福建長省長習近平共事一長段時間，一直到2017年「空降」香港擔任中聯辦副主任，官途與習近平密不可分，被政壇視為「習近平人馬」。

而向斌現年54歲，在1986年加入港澳辦之後，一直在內部升遷，而他的升任是在習近平於9月11日接見澳門特首賀一誠之後，當時，即傳出習近平有意以提升澳門地位來阻港，而事後，即擴大整個港澳辦人事。

香港反送中逾百日，香港問題不止捲入美中貿易戰，更成為國際社會矚目及關切重點之一，尤其香港金融地位，受到沈重的壓力，令中國對外窗口蒙上陰影，而至今，中共中央對香港相關人事都沒有任何懲罰。

習派人馬進入 稀釋江派地盤

被傳言，香港是江澤民及曾慶紅的禁臠，進而傳這次反送中抗爭，幕後更有江派想逼習近平出兵而趁機逼習下馬的陰謀論，不過，另有傳言則是，習近平想趁此次反送中將手伸進香港，以破江派地盤，進而，傳出在解放軍輪換香港，並未出兵，且於9月11接見澳門特首以示立場、9月20日中央政協會議再揭對港原則，接著釋出港澳辦人事變遷，採取擴大人事編制，被視為稀釋江派地盤，進而加大控制權。

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，港澳領導層增加人手並不出奇，除了是在應對香港問題之外，顯示中央想更積極的介入港澳事務，尤其是在政治上加強對香港局勢的掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法