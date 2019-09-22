反送中》示威者沙田商場「和理shop」遭警催淚彈清場

2019-09-22 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議商場多次配合警方行動，今日有香港市民在沙田新城市廣場發起「罷買」行動，並在商場內從事多樣的抗爭行為。晚間6點左右，警方於週邊以催淚彈清場，並逮捕多人。

綜合香港媒體報導，香港市民今日發起「和理shop」行動，在沙田新城市廣場拉起人練、合唱以及宣傳罷買行動，而其間，一面中國國旗也遭人拆下損毀丟棄。期間，示威者高減「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，也有市民在場演奏反送中相關歌曲及摺紙鶴拼成神獸「獅鳥」（音近「私了」，意指遭民人攻擊不報警，私下解決。），商場2樓圍欄則掛有「支持和理非」、「民不畏死」等布條。

由於當地最大飲食集團的美心集團創辦人伍沾德長女伍淑清，日前指港府修例的初衷「用心良苦」。身為小西灣中華基金中學前校監的伍淑清，又曾勒令參與罷課的學生退學，及辭退參與的教職員，種種爭議言論，導致美心集團遭到香港人抵制。在今天的罷買行動中，有示威者到美心旗下位於新城市廣場內的6間餐飲店黏貼「毛主席推薦」的貼紙，又高喊「黑心美心，美心黑心」口號。

下午5點左右，大批警力到達沙田站，開始清場行動，港鐵也宣布列車不停沙田站。示威者打開消防設備噴濕沙田站出入口的地面並堆滿雜物，其後走出路面設置路障及焚燒雜物，阻止警方推近防線。將近6點左右，警方於週邊道路上施放多枚催淚彈，並舉槍威嚇圍觀人等，示威者則投擲硬物還擊，最後遭警方清場並有多人遭到逮捕。

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