反送中》聚集商場示威 港鐵青衣站、沙田站、葵芳站關閉

2019-09-22 19:44

首次上稿 19:11

更新時間 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」爭議未休，抗議群眾22日發起「和你塞4.0」、「和你Shop」行動，港鐵青衣站、沙田站、葵芳站受到示威行動波及，已接連暫時關閉。

綜合港媒報導，香港網友號召今日到港鐵站附近商場進行只逛街不買的「購物」賭塞行動，抗議商場在多次衝突期間配合港警，大批港人響應齊聚沙田的新城市廣場、高呼「光復香港，時代革命」等口號。

活動在下午4時後爆發衝突，有示威者破壞沙田站監視器等設備，防暴警察隨後到達。港鐵近5時宣布，由於有人大肆破壞車站設施，顧及乘客和員工安全，沙田站關閉。新城市廣場亦有多間商店拉下鐵門暫停營業。

青衣站下午也出現衝突，香港政制及內地事務局局長聶德權到青衣城出席賀國慶活動後，一度被阻止離開，示威者向聶德權座車扔雜物，車頭擋風玻璃破裂，防暴警察到場驅散示威者並戒備，港鐵也在5時許宣布由於發生特別事故，青衣站關閉。

下午亦有港人響應號召到葵芳新都會廣場內舉行《願榮光歸香港》快閃音樂會，傍晚起群眾在港鐵葵芳站外、新都會廣場一帶聚集，有示威者進入葵芳站破壞設施，防爆警察隨後到場，港鐵在晚間7時半宣布，荃灣線列車不停葵芳站，葵芳站暫時關閉。

另外，西九高鐵站、九龍站、亦有示威群眾聚集，港鐵東涌站B出口外，有數名戴上口罩及眼罩的市民，舉起寫上「光復香港」、「缺一不可」等的標語，並播放「願榮光歸香港」 。

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