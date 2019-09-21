不只地球！天文學家：金星可能適合居住 直到神秘事件發生

2019-09-21 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕NASA戈達德太空科學研究中心學者麥可‧韋（Michael Way），於日內瓦舉行的2019歐洲行星科學大會（EPSC-DPS）介紹了自己的近期研究，該研究顯示出金星可能維持數十億年的適居條件，但一項神祕事件讓金星環境驟變。

據《CNN》報導，金星和太陽系的其他行星一樣，都形成於45億年前，其現在的大氣層充滿有毒氣體，且比地球大氣層厚90倍之多，地表溫度更達到華氏864度（約攝氏462度），足以熔化鉛塊，如此種種讓金星成為死亡之地。

但是麥可‧韋對金星進行了5次氣候模擬比較，每種情況都表明，金星至少可以支撐30億年的液態水和溫帶氣候環境，氣溫最高為華氏122度（攝氏50度），最低是華氏68度（攝氏20度），直到7.5億至7億年前某種原因使得岩石釋放二氧化碳，從而改變了金星氣候。

過去的天文學家認為，金星離太陽太近因此無法在地表維持液態水，但麥可‧韋團隊所組建的所有模擬發現，金星的地表溫度可以讓液態水持續存在。

這些模擬顯示，金星形成後經歷了快速冷卻階段，大氣中開始充滿二氧化碳，但如果與地球演變相似，那麼大氣層的二氧化碳就會被地表的矽酸鹽吸收，接著大氣層的成分逐漸變成氮氣與少量二氧化碳和甲烷的組合，從而提供穩定性。

但是，大約7億年前的神秘事件讓金星地表岩石的二氧化碳散發到大氣當中，而且無法吸收回來，數量如此龐大的二氧化碳便導致溫室效應失控。

研究人員認為神秘事件可能是火山活動，因為岩漿會把二氧化碳釋放到大氣中，隨著岩漿冷卻，二氧化碳就無法再吸收回地表，但相關推論還需要進一步證明。

麥可‧韋表示，這項研究的重要性，在於重新認識了「金星區」，在那片區域的星球還是有可能維持液態水和溫帶氣候，未來將持續探討神祕事件到底為何、金星形成後的冷卻速度、表面是否真的存在水、二氧化碳只散發過一次還是多次等議題。

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