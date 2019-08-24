抓到了！在外太空犯罪 NASA女太空人接受調查

2019-08-24 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕就算犯罪行為發生在外太空，仍然要在地球接受調查！美國國家航空暨太空總署（NASA）首位出櫃的女太空人麥克萊恩（Anne McClain），涉嫌在國際太空站期間未經「前妻」同意就登入對方銀行帳戶查看，全案目前正在調查當中。

據《BBC》報導，麥克萊恩畢業於著名的西點軍校，在擔任陸軍飛行員期間派駐到伊拉克並累積飛行時數800多個小時，2013年被NASA選中成為試飛員。

麥克萊恩2014年與擔任空軍情報官的沃登（Summer Worden）結婚，不過沃登在2018年提出離婚。在兩人關係破裂下，沃登發現銀行帳戶遭麥克萊恩查看，隨即向聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）舉報。

麥克萊恩表示，她只是想要確認對方的財務狀況，看一看沃登有無足夠的金錢照顧兩人離婚前一起撫養的孩子，對此，NASA監察單位已介入調查。

使用國際太空站的5個國家或地區分別為美國、俄羅斯、歐盟、日本和加拿大，當初商議的太空法律為國家法律適用於太空中的人和財產。

因此，如果加拿大國民在太空犯罪，將會受到加拿大法律的約束，俄羅斯公民則受俄羅斯法律的約束。如果一個國家決定因太空犯罪而起訴另一個國家的民眾，太空法還有引渡回地球的規定。

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