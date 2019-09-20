川普否決《香港人權法案》？他發現這前提下穩通過

2019-09-20 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕《香港人權與民主法案》目前獲美國兩大政黨議員普遍支持，有望在國會通過，不過總統川普（Donald Trump）是否簽字還是未知數。國際政治金融專家汪浩今（20）日表示，「如果法案在國會以3分之2的絕對多數通過，總統（川普）應該不會否決，因為否決也沒用。」

香港眾志秘書長黃之鋒、藝人何韻詩等人赴美尋求美國國會對港支持，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前率領多名議員，召開跨黨派記者會，指出參眾兩院的民主、共和黨團都非常支持《香港人權與民主法案》通過。據美國法律，法案於國會通過後，還需要美國總統川普簽字才會生效。

汪浩發臉書說，參議院外交委員會舉行的聽證會上，國務院亞太事務助理國務卿史迪威（David Stilwell）不願意表明川普政府是否支持這項擬議中的法案。在香港問題上，川普曾表示，人道解決香港問題有助於美中達成貿易協議。他也曾稱香港抗議活動是「騷亂（riots）」，還說這是中國和香港之間的問題。

法案提案人之一、參議員魯比歐（Marco Rubio）對此抱持樂觀態度，他與川普談論過法案和美中關係等議題，相信法案在兩院、兩黨強烈支持下在國會通過，川普會簽署使之成為法律。

對此，汪浩表示，美國國會可能下週就法案進行小組辯論，之後付諸表決，評論道：「如果法案在國會以3分之2的絕對多數通過，總統應該不會否決，因為否決也沒用。」

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