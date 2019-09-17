日本佳子公主訪奧地利 著和服露甜笑慶建交150年

2019-09-17 19:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本秋篠宮文仁親王的二女兒佳子公主（Princess Kako of Akishino），15日正式出訪奧地利維也納（Austria Vienna），拜會奧國總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen），為了慶祝日奧兩國建交150週年。

綜合媒體報導，現年24歲的佳子公主日前就抵達奧地利，她今（17）日穿著一身淡橘色傳統和服，出席奧國總統范德貝倫舉辦的「日奧150周年建交紀念活動」，佳子公主活動上不僅展現了高雅的氣質，與奧地利總統相談也盡現皇家風範，甜美笑容與大方舉止讓活動氣氛增色不少。

根據「駐奧地利台北經濟文化代表處」官網指出，為了歡迎佳子公主的來訪，范德貝倫不僅出席了奧地利聯邦經紀商會舉辦的「奧日交流」活動，也將於10月18日前往日本，參與日本德仁天皇即位的慶典活動。

據外媒指出，奧地利鄰近的匈牙利同樣與日本建交150年，因此佳子公主19日會造訪匈牙利首都布達佩斯（Budapest），拜會總統亞諾什（Janos Ader）夫婦、共進午餐。

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