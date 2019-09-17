反送中》與社會展開對話 林鄭月娥：首場下週舉行

2019-09-17 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續，繼上個月提出將建構對話平台，特首林鄭月娥今日（17日）在記者會上宣布，會以3種形式同步與社會展開對話，平台堅持3大原則，下週會舉辦首場社區對話活動，邀請港民自由報名參與，每場約有100至200個名額。

綜合港媒報導，特首林鄭月娥今日舉行記者會，表示對話平台有幾個大原則，第一是對象要廣泛、不分階層、不分立場；第二是盡量公開、透明，讓媒體可以現場採訪；第三是開放議題，期望能夠百花齊放。她強調，政府不是唯一的平台，亦歡迎社會各界提供更多平台，鼓勵更多對話，對話一定比對抗好。

針對對話形式，林鄭表示，會以3種形式同步與社會展開對話，第一種，是於不同地區進行，讓市民報名參與，形式盡量公開，視個別場地大小，每場預計約100至200人，若報名人數太多，會用抽籤分配名額，首場對話將於下週舉辦；第二種形式，是隨機抽取不同年齡階層的市民，參與對話；第三種是與來自不同領域的人士進行深度對話，每場約20人，並已於6月試行。

被問及週日仍有不少示威者上街堅持5大訴求，以及對話會是否引發抗議，林鄭表示，9月4日的錄影已回應訴求，包括撤回《逃犯條例》，她重申，五大訴求當中有部分與香港核心價值牴觸，例如釋放違法人士，未必得到社會的支持。

另外，林鄭月娥宣布，明晚（18日）將會於政總與18區的區議員見面，她表示這並非算是走入社區的行動，乃因本屆區議會任期即將結束，民政事務局建議安排這場會面。

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