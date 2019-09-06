反送中》「五大訴求缺一不可」 港人號召7日癱瘓香港機場

2019-09-06 18:04

〔即時新聞／綜合報導〕雖然香港特首林鄭月娥4日宣布撤回「送中條例」，但反送中抗爭人士認為一切為時已晚，重申「五大訴求，缺一不可」。最新情況則是，反送中示威人士仍決定要在明（7）天發起「和你飛3.0」行動，號召市民「和理非」抗爭，將進行「機場交通壓力測試」活動，打算要再癱瘓香港機場。

綜合港媒報導，香港機管局今（6日）以「請不要再阻礙無辜旅客」為題在多個報章刊登廣告，指出已留意到網路上有人煽動週末堵塞機場交通，呼籲旅客留意新聞和交通消息，預留時間前往機場；機管局也向示威者喊話，「不要再阻礙每日數以十萬計使用機場的無辜旅客」。

機管局也強調，法庭所頒的禁制令適用範圍包括整個機場島，任何人非法及有意圖地故意阻礙機場正常使用，或煽動他人堵塞往來機場交通，均可能違反禁制令。

據了解，反送中示威者明天的行動攻略，將是成為一般市民與旅客，不穿黑衣、戴頭盔，不帶示威裝備，透過開車、搭地鐵、乘巴士不停來回機場間，打算先癱瘓機場交通；若能在明天下午3點攻入機場大廳，就會在機場附近設置路障來封路。

香港警察上月底在港鐵站無差別毆打乘客，引起港民群情激憤，即便香港機場管理局已取得法庭頒佈的臨時禁制令，禁止任何人非法及蓄意阻礙或干擾機場正常使用，但香港民眾在互相號召之下已發起堵塞機場交通的行動。港警當時就在多個地鐵站進行搜捕行動，並在多個站內遭到現場市民呼口號抗議。

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