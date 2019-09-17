南韓淪陷！爆發首例非洲豬瘟

2019-09-17 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟蔓延，南韓的農林畜產食品部今（17日）證實，京畿道坡州市一處養豬場出現非洲豬瘟疫情，為南韓首例。

《韓聯社》今晨發布快訊，京畿道坡州市一養豬場發生該國首例非洲豬瘟。農食品部也警告，雖然非洲豬瘟不傳給人類，但一旦豬隻感染病毒，致死率非常高，尚沒有預防或治療的疫苗或藥物。

目前亞洲已有中國、蒙古、越南、柬埔寨、寮國、北韓、緬甸、菲律賓等國家屬非洲豬瘟疫區，查獲自疫區攜帶豬肉製品皆移請農委會防檢局裁處20萬元，呼籲民眾勿自疫區攜帶豬肉製品入境。

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