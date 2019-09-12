日韓貿易戰》南韓向WTO申訴 日本拒絕讓步

2019-09-12 21:02

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府於今年7月4日向南韓實施出口貿易管制措施，南韓昨（11）日向世界貿易組織（WTO）提出申訴，抗議日本的歧視性措施，並將向日本提出雙邊協商要求，日本政府今（12）日表示，不會向針對南韓做出的管制措施做出讓步，且將以國家安全為由，做為反駁南韓的論據。

綜合外媒報導，日本從7月4日起對光阻劑、氟化氫與氟聚酰亞胺共3項關鍵的半導體材料進行出口管制措施，原本只需約2週的申請時間，現在最多需要90天。南韓昨（11）日向WTO提出申訴，表示這是日本因政治因素而起的歧視性措施，並將向日本提出協商要求。

日本經濟部門今日表示，不會調整針對南韓實施的貿易管制措施，但會考慮是否接受南韓提出的雙邊協商要求，並強調這項措施是為防止北韓透過貿易或技術轉讓，得以生產大規模的毀滅性武器，日本在這方面不會做出任何讓步。

日本經濟部門指出，根據《關稅暨貿易總協定》（GATT）第21條的國家安全例外條款規定，在涉及直接或間接販賣武器、彈藥、戰爭物資與軍用之其他物品的情況下，締約國可為保護國家安全與保障重大利益，採取必要措施，日本政府將以此做為反駁南韓的論據。

依照WTO的爭端解決機制，南韓需先向日本提出雙邊協商，日本要在10日內回覆是否接受，如果接受則需在30天內舉行會議，並在60天內討論完成，如果2國仍無法達成共識，WTO才會設立專家調查小組進行裁決，並在約3年後做出判決。

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