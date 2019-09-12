紅色滲透？澳洲首位華裔議員 被爆曾任中共統戰部門要職

2019-09-12 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲首位眾議院華裔議員廖嬋娥（Gladys Liu）近日因與中國共產黨統戰部門的關係而備受澳洲政界、社會質疑。

綜合外媒報導，澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）10日踢爆，2003年至2015年間，廖嬋娥擔任中國海外交流協會廣東分會的理事，且2010年時同時擔任山東分會的理事會成員。中國海外交流協會接受中國國務院僑務辦公室的指導，僑務辦公室2018年組改被併入中共中央統戰部，該部門貫徹中共的意志，將中國影響力擴張到海外，負責開展以「祖國統一」為重點的海外統戰工作。

對此，廖嬋娥先是稱「不記得了」、「如果真的如報導所說有12年之久，我卻不記得，那我就不可能是活躍會員」。之後，廖嬋娥在11日的聲明中承認，2011年時確實曾在中國海外交流協會廣東分會擔任名譽職務，但之後未曾與該會有任何聯繫，對是否曾擔任山東分會的職務，則隻字未提。她強調，自己是一名自豪的澳洲人，並致力服務於奇澤姆選區（Chisholm）的選民。

反對黨工黨要求澳洲總理莫里森（Scott Morrison）向議會做出保證，證明廖嬋娥「適合」擔任議員，當中提及前工黨參議員鄧森（Sam Dastyari）2017年收受中國商人捐款，護航對中有利的政策，而被迫辭職一事。但莫里森稱，不認同這一觀點，也不認為廖嬋娥應該面對和鄧森一樣的命運。

出生於香港的廖嬋娥今年5月當選澳洲眾議院首位華裔議員，是目前執政聯盟自由黨的一員。她於1985年到墨爾本求學，1992年成為澳洲公民。廖嬋娥立場偏向保守，曾公開反對同性婚姻，今年7月聲援香港的反送中運動，但拒絕譴責中國在南海的擴張行為，也拒稱中國領導人習近平為獨裁者。

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