紅色滲透？澳洲首位華裔議員 被爆曾任中共統戰部門要職
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澳洲首位眾議院華裔議員廖嬋娥被踢爆過去曾擔任中國海外交流協會廣東分會、山東分會的理事。（美聯社）

澳洲首位眾議院華裔議員廖嬋娥被踢爆過去曾擔任中國海外交流協會廣東分會、山東分會的理事。（美聯社）

2019-09-12 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲首位眾議院華裔議員廖嬋娥（Gladys Liu）近日因與中國共產黨統戰部門的關係而備受澳洲政界、社會質疑。

綜合外媒報導，澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）10日踢爆，2003年至2015年間，廖嬋娥擔任中國海外交流協會廣東分會的理事，且2010年時同時擔任山東分會的理事會成員。中國海外交流協會接受中國國務院僑務辦公室的指導，僑務辦公室2018年組改被併入中共中央統戰部，該部門貫徹中共的意志，將中國影響力擴張到海外，負責開展以「祖國統一」為重點的海外統戰工作。

對此，廖嬋娥先是稱「不記得了」、「如果真的如報導所說有12年之久，我卻不記得，那我就不可能是活躍會員」。之後，廖嬋娥在11日的聲明中承認，2011年時確實曾在中國海外交流協會廣東分會擔任名譽職務，但之後未曾與該會有任何聯繫，對是否曾擔任山東分會的職務，則隻字未提。她強調，自己是一名自豪的澳洲人，並致力服務於奇澤姆選區（Chisholm）的選民。

反對黨工黨要求澳洲總理莫里森（Scott Morrison）向議會做出保證，證明廖嬋娥「適合」擔任議員，當中提及前工黨參議員鄧森（Sam Dastyari）2017年收受中國商人捐款，護航對中有利的政策，而被迫辭職一事。但莫里森稱，不認同這一觀點，也不認為廖嬋娥應該面對和鄧森一樣的命運。

出生於香港的廖嬋娥今年5月當選澳洲眾議院首位華裔議員，是目前執政聯盟自由黨的一員。她於1985年到墨爾本求學，1992年成為澳洲公民。廖嬋娥立場偏向保守，曾公開反對同性婚姻，今年7月聲援香港的反送中運動，但拒絕譴責中國在南海的擴張行為，也拒稱中國領導人習近平為獨裁者。

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