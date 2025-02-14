新光三越氣爆24歲女樓管相驗 家屬淚崩：小女生當監工擔子太沈重

林女父母神情哀慟認屍。（記者許國楨攝）

2025/02/14 12:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中新光三越昨氣爆釀4死，震驚全台，其中罹難的24歲林姓女樓管，其父母及大姑今上午配合相驗時，母親數度痛哭，大姑也是掩面淚崩說，姪女是家中獨生女，原定過年後就要離職，因責任感重才延後卻遇橫禍，她反問「監工為何叫一個小女生負責？擔子是不是太重了？」

台中新光三越13日上午發生氣爆造成重大傷亡，疑因為12樓美食街樓層改裝施工不慎釀禍，台中地檢署昨晚展開相驗釐清死因，期間不幸罹難的24歲林姓女樓管，事發當時在隔壁遠百上班的男友說，得知消息後先聯絡女友但都打不通，結果女友家屬就說人已經在醫院，到現場醫生說沒有心跳，沒辦法搶救了。

請繼續往下閱讀...

他當場崩潰說，2人從林女大學畢業時開始交往至今快2年，不知道為什們會讓女友去施工樓層監督工程，跟廠商對接；而林女的父母及大姑則是在今天上午到殯儀館配合相驗，林母情緒潰堤哭到發抖，數度低頭啜泣，更直接靠在丈夫懷裡痛哭。

林女大姑強忍悲痛說，姪女是家中獨生女，大學畢業後第一份工作就是到新光三越上班，擔任樓管又被安排監工，過年期間曾提及，因為壓力太大不想做，想在過年後離職，但姪女對工作熱情又敬業，想說將工作好好交接完，準備6月再離職，沒想到一個年輕少女就遇到這種事，瞬間沒了。

講到此林女大姑再也無法壓抑哀慟情緒，掩面痛哭說，「當樓管還OK，但令人不解的是，為什麼叫一個小女生當監工？責任及擔子是不是太重了？」

林女大姑掩面痛哭說，「為什麼叫一個小女生當監工？責任及擔子是不是太重了？」（記者許國楨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法