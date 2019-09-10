日本內閣11日改組 安倍敲定帥哥小泉首次入閣

2019-09-10 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本首相安倍晉三11日將公布內閣改組與自民黨高層人事調整，媒體今（10）日陸續披露人事消息，安倍已敲定讓上月閃婚的38歲自民黨眾議員小泉進次郎首次入閣，出任環境大臣。

綜合外媒報導，相關人士10日透露，首相安倍晉三11日實施的內閣改組中，所有即將入閣的19人已經大致敲定，明日下午將公佈名單，上午則會確定自民黨四大要職。這是安倍自2018年10月2日以來再度改組內閣，間隔時間不到一年。

消息指出，安倍將啟用自民黨代理幹事長萩生田光一擔任文部科學大臣；官房副長官西村康稔可能出任經濟再生擔當大臣；經濟再生擔當大臣茂木敏充轉任外務大臣；外務大臣河野太郎轉任防衛大臣。

另外，前總務大臣高市早苗將再度入閣出任同職；冬奧銅牌得主、前自民黨參院議員會長橋本聖子將出任奧運大臣；高市與橋本是「唯二」女閣員。

首次入閣的有首相助理衛藤晟一、黨總裁外交特別助理河井克行，以及上月初甫宣布婚訊的前復興政務官小泉進次郎，據《NHK》報導，被視為未來首相人選的小泉進次郎，將出任環境大臣，為戰後第3年輕的首次入閣者。

高顏值的小泉進次郎是前首相小泉純一郎的次子，也是自民黨的政治明星，在日本具有超高人氣。上月初宣布婚訊，對象是日法混血的美女主播瀧川克莉絲汀，且瀧川已懷有身孕。

小泉進次郎的哥哥是41歲知名演員小泉孝太郎，雖然出身於政治名門，但在2001年從日本大學休學投身演藝界，逐年累積演技實力深獲好評。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法