小泉進次郎將娶女主播 明年當爸爸

2019-08-07 21:39

〔駐日特派員林翠儀／東京七日報導〕日本自民黨眾議員小泉進次郎今日宣布即將結婚的喜訊，對象是日法混血的日本知名女主播瀧川克莉絲汀，瀧川已懷有身孕。小泉進次郎有「師奶殺手」和「吸票機」之稱，在未來首相最佳人選的民調中經常高居第一，對於他將結束黃金單身漢的生活而且明年就要當爸爸，進次郎的師奶粉絲們歡欣鼓舞。

現年38歲的小泉進次郎是前首相小泉純一郎的次子，哥哥是知名男星小泉孝太郎，進次郎於2009年在神奈川縣當選眾議員進入政壇，成為小泉家的「政四代」，至今已當選四屆，進次郎以俊俏外型深受年長的女性選民支持，有「師奶殺手」之稱，由於甚少傳出與女性交往的八卦，2012年被週刊爆料他帶著女性到議員會館過夜，師奶粉絲們還一片歡呼，因為藉此確認了進次郎的性向。

進次郎今天帶著瀧川到日本首相官邸，向首相安倍晉三和官房長官菅義偉報告他的喜訊後，與主跑官邸的政治記者宣布即將結婚的消息。進次郎表示，兩人相識多年，一直維持好友關係，直到去年才發展為男女朋友關係，兩人交往至今只有兩次一起外出，第一次是帶著瀧川從福島領養的拉不拉多「愛麗絲」一起回進次郎的老家，今天一起來官邸則是第二次。

進次郎保密到家，讓安倍和菅義偉都吃了一驚，菅義偉還說自己後知後覺，看到進次郎和瀧川一起現身，還以為是瀧川為了推廣狗狗領養活動而來，安倍則說，30年前結婚時也曾向進次郎的父親小泉純一郎報告，當時純一郎告訴他「結婚很辛苦喔，不過還是恭喜你」，進次郎則說他跟父親報告時，純一郎只說「婚還是結一次看看比較好喔」。

現年41歲的瀧川是法日混血，在法國出生、日本長大，曾任富士電視台旗下共同電視的新聞主播，現為自由主播也有主持綜藝節目。2010年5月曾在富士電視的新聞節目專訪才剛當選眾議員的進次郎。

身為媒體公眾人物的瀧川，花邊新聞要比進次郎多，2009年底曾被八赴週刊拍到她與男星小澤征悅約會，當時小澤的女友為渡邊杏，瀧川後來與小澤正式交往，一度傳出兩人即將結婚，但受到小澤父親、知名指揮家小澤征爾反對，2015年兩人分手結束五年的交往。

瀧川本來就是日本知名的美女主播，2013年擔任東京申辦2020年夏季奧運的引言人，被認為是日本拿下東奧主辦權的最大功臣，尤其是她在國際奧委會（IOC）大會以法語進行簡報說的「熱情款待（O MO TE NA SI）」令人印象深刻，這句話還成為日本當年的流行語。

進次郎表示，他以往從不覺得結婚是絕對必要的，但和瀧川相處後自然而然朝著結婚的方向前進，和瀧川在一起時讓他能夠離開猶如戰場的政治，脫下身上的盔甲不需要有任何防備。瀧川懷孕已經進入安定期，明年即將升格當爸爸的進次郎說，他希望能成為像爸爸小泉純一郎一樣的父親，充滿父親的慈愛。

進次郎今天也在臉書和推特上宣布喜訊，有3千多人在他的臉書留言道賀，還有網友說瀧川有機會成為日本的第一夫人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法