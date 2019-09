澳洲東岸森林大火！百場火災燒毀21棟房

2019-09-07 17:13

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲東岸的昆士蘭州(Queensland)和新南威爾斯州(New South Wales)今(7)日發生100多起火災,因長期乾旱與風速強導致森林大火肆虐,至今已摧毀至少21棟房屋,當地消防員則設法控制火勢。

綜合媒體報導,昆士蘭州總理帕拉夏(Annastacia Palaszczuk)表示,光是在昆士蘭州內,今天就有51起火災,儘管氣溫已降低許多,但到處都有可能再發生火災。

而在澳洲人口最多的新南威爾斯州,則發現超過65起森林火災,對此,當地農村消防局(RFS)立即發出緊急警告,並發聲明表示,目前有超過500位消防員持續防止火災延燒。

另外,火災也延燒至藍山(Blue Mountains),雖然偶陣雨撲滅了部分火勢,但僅僅過了幾個小時,當地超過95公頃的土地都遭摧毀。RFS指出「這是有史以來最嚴重的火災日」,燒毀了2個州至少21棟房屋,因澳洲東岸今年降雨量低,造成乾旱,再加上昨日的高溫、乾燥氣候和強風,才會引發火災。

Stanthorpe Hospital has power again, as does most of the town. The fire is still raging to the north of Stanthorpe. Fire, Police and SES are concentrating on evacuating people in the fires path. #bushfire #fire #stanthorpe #southerndowns pic.twitter.com/fg63QVgndp