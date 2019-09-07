澳洲東岸森林大火！百場火災燒毀21棟房
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澳洲東岸今（7）日發生超過100場火災。（路透）

澳洲東岸今（7）日發生超過100場火災。（路透）

2019-09-07 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東岸的昆士蘭州（Queensland）和新南威爾斯州（New South Wales）今（7）日發生100多起火災，因長期乾旱與風速強導致森林大火肆虐，至今已摧毀至少21棟房屋，當地消防員則設法控制火勢。

綜合媒體報導，昆士蘭州總理帕拉夏（Annastacia Palaszczuk）表示，光是在昆士蘭州內，今天就有51起火災，儘管氣溫已降低許多，但到處都有可能再發生火災。

而在澳洲人口最多的新南威爾斯州，則發現超過65起森林火災，對此，當地農村消防局（RFS）立即發出緊急警告，並發聲明表示，目前有超過500位消防員持續防止火災延燒。

另外，火災也延燒至藍山（Blue Mountains），雖然偶陣雨撲滅了部分火勢，但僅僅過了幾個小時，當地超過95公頃的土地都遭摧毀。RFS指出「這是有史以來最嚴重的火災日」，燒毀了2個州至少21棟房屋，因澳洲東岸今年降雨量低，造成乾旱，再加上昨日的高溫、乾燥氣候和強風，才會引發火災。

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