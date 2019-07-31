印尼乾旱野火竄燒6省 霾害波及大馬

2019-07-31 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕印尼國家災害應變總署（BNPB）官員表示，蘇門答臘島和婆羅洲島共6省，已因野火不斷擴大進入緊急狀態，當局正在部署數千名軍警協助撲滅大火。鄰近的馬來西亞亦受到野火產生的霧霾影響，未來一週空氣品質惡化。

綜合外媒報導，印尼氣象官員表示，溫和聖嬰現象擾亂氣候，導致乾旱襲擊印尼群島大部分地區，預計高峰期將從8月中旬到9月中旬。根據官員的說法，印尼全國34省，有28省、近2.6億人面臨乾旱。

炙熱的天氣引發森林大火，BNPB發言人阿古斯（Agus Wibowo）表示，截至週三上午，印尼境內已有124個「熱點」，並持續增加。當局已向5個省的軍隊、警察和災害應變部門增援共5679名人手。

廖内省（Riau）、南蘇門答臘省（South Sumatra）、西加里曼丹（West Kalimantan）、占碑省（Jambi）、南加里曼丹省（South Kalimantan）、中加里曼丹（Central Kalimantan）進入緊急狀態，這些地區有廣泛泥炭地，容易引發火災。

馬來西亞氣象局官員表示，蘇門答臘島野火產生的霧霾，已波及吉隆坡、雪蘭莪、布特拉再也和檳城，受到西南風和穩地乾燥天氣影響，霾害將持續7天。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法