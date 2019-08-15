綠島防風林大火恐燒向村莊 黑鷹直昇機出動滅火

2019-08-15 19:38

［記者黃明堂／台東報導］綠島大白沙防風林今天下午發生大火，估計燒毀雜林超過2萬平方公尺，陸地消防隊撲滅不及，黑鷹直升機不停從空中灌水滅火，但入夜仍未完全撲滅。

有火燒島之稱的綠島，這個暑假特別不平靜，在7月23日、24日分別在觀音洞附近，及牛頭山連續發生大火，各燒毀約7000平方公尺林地，今天燃燒面積更大。

今天中午12時許，綠島公館村白沙尾32號大白沙民宿旁的防風林又發生火警，消防局綠島分隊立即總動員水車、消防車和4名消防人員前往搶救，但因燃燒防風林火勢擴大，加上附近水源不足，救災相當困難，指揮中心除緊急向綠島機場消防站請求支援外，更向空勤總隊申請派直升機協助滅火，阻止火勢燒向附近的溫泉聚落。

空勤總隊派遣台東、花蓮各1架黑鷹直升機加入搶救行列，以水袋從台東活水湖裝水前往綠島滅火，來回數次，至傍晚6時尚未完全撲滅。

當地民眾說，這次火災煙霧瀰漫到環島公路，導致視線不佳，至於起火原因，消防單位表示還不清楚。

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