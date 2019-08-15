綠島火燒山控制住了 燃燒面積達28公頃

2019-08-15 22:54

〔記者黃明堂／台東報導〕綠島大白沙防風林今天下午發生大火，到晚間10點多火勢受到控制，但仍有殘火燃燒，估計全部燃燒面積達28公頃，鄉長謝賢裕說，綠島幾乎每年都有火燒山，但印象中這次面積最大。

綠島這個暑假特別不平靜，在7月23日、24日分別在觀音洞附近及牛頭山連續發生大火，各燒毀約7000平方公尺林地，今天燃燒面積更廣達28萬平方公尺。

今天中午12點左右，綠島公館村白沙尾32號大白沙民宿旁的防風林又發生以警，消防局綠島分隊立即總動員水車、消防車和4名消防人員到場搶救，但因燃燒防風林火勢擴大，加上附近水源不足，救災相當困難，指揮中心除緊急向綠島機場消防站請求支援外，更向空勤總隊申請派直升機協助滅火，台東林管處的森林救火隊也到現場滅小，阻止火勢燒向附近的溫泉聚落。

空勤總隊派遣台東、花蓮各1架黑鷹直升機加入搶救行列，以水袋從台東活水湖裝水前往綠島滅火，來回數次。

台東消防局晚間將近10點指出，現場經台東林區管理處估燃燒面積約28公頃，包括森林損害2公頃、林投樹及芒雜草26公頃。

綠島縣議員李數奼的助理陳德光在臉書po文指出，煙霧瀰漫波及溫泉社區居民，村民膽驚受怕唯恐受到波及而人人自危，到晚間7點火勢己趨緩，但也仍有零星殘火蓄勢待發、蠢蠢欲動，所以也特別再感謝繼續在夜間救火待命的勤務同仁，議員李數奼為鼓舞打火救災弟兄也無私地自掏腰包贊助晚餐膳食費用。

鄉長謝賢裕也說，目前火勢應不會向外延燒，但仍須在現場觀場殘火。

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