《路透》：中國駭客入侵亞洲多國電信商 監控維吾爾人

2019-09-05 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》援引調查攻擊事件的2名情報官員和2名安全顧問的消息指出，為中國政府工作的駭客，已入侵亞洲國家的電信網路，監控在中亞和東南亞活動的維吾爾族人。

《路透》報導，消息人士指出，該駭客行動是針對外交官、外國軍事人員等大規模網路間諜行動的一部份，被北京視為安全威脅的穆斯林少數民族維吾爾族人，也是中國優先追蹤的目標。

中國在處理新疆維吾爾族問題的手法，已面臨越來越多的國際批評，新疆維族被嚴格監控，遭大規模拘留於中國所謂的「職業培訓中心」。北京涉嫌在網路空間攻擊維吾爾人，顯示中方能夠超過國境推這些打壓政策。

據4名消息人士指稱，不同的中國駭客組織已入侵土耳其、哈薩克、印度、泰國、馬來西亞等國國家的電信商。這些國家經常是維吾爾人從新疆到土耳其的途經路線，人權活動人士說，這是在試圖逃避國家迫害。

北京聲稱，這些旅行者可能會為伊拉克和敘利亞的激進組織而戰，必須在新疆採取相關措施，以遏制伊斯蘭極端主義的威脅。中國一再否認參與網路攻擊或虐待維吾爾人，稱維族的宗教和文化權利受到充分保護。

《路透》無法確定哪些特定的電信業者遭到駭客入侵。印尼和泰國政府官員拒絕發表評論。馬來西亞、哈薩克和土耳其沒有立即回應。

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