林鄭宣布將撤回送中條例 中官媒《環時》總編比讚：挺好！

2019-09-05 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭至今已逾2個多月，昨晚近6時許，香港特首林鄭月娥臉書粉專上傳一段影片，宣布「特區政府會正式撤回條例草案」，保安局長會於立法會復會後，「按議事規則動議撤回修例草案」，但拒絕答應港人其他四項訴求。針對撤回一事，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博上表示，「我個人覺得這挺好」，並在文末附上比讚的符號。

胡錫進昨晚6時31分在微博指出，林鄭提出的四項行動中，包括特區政府撤回修訂逃犯條例草案，「我個人覺得這挺好」，並稱期盼社會各界積極、正確解讀此訊息，汲取恢復秩序的動力。

胡錫進微博提到，內地社會最大願望即「香港好」，維護法制此核心價值，為港實現長期繁榮穩定基石。該篇貼文一出，《環球時報》也在2分鐘後，即6時33分轉發該篇貼文。

除了將撤回《逃犯條例》草案，林鄭昨在影片中也表示，會全力支持監警會工作，邀請海外專家外，也已委任余黎青萍、林定國資深大律師加入監警會，同時承諾政府會認真跟進監警會日後提交的報告建議。

林鄭另稱，從這個月開始，她和所有司局長會走入社區和市民對話，讓社會各階層、不同政治立場背景者，透過對話平台說出種種不滿，一起探討解決方案。她也會邀請社會領袖、專家學者，舊社會深層次問題進行獨立研究、檢討，向政府提出建議。

至於林鄭沒有正面回應的四大訴求，包括成立獨立調查委員會、收回暴動定性、撤銷對所有抗爭者的控罪，以及立即實行雙真普選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法