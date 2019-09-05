反送中》林鄭加競選幕僚入監警會 議員批：自己人加自己人

2019-09-05 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動將近3個月，特首林鄭月娥昨日（4日）終於答應「五大訴求」的其中一項，宣布撤回《逃犯條例》，但對於其他訴求仍不退讓，表態不設獨立調查委員會，將委任大律師公會前主席林定國及前教育署署長余黎青萍兩人加入監警會。對此，民主黨立法會議員林卓廷痛批，林鄭此舉是「自己人加自己人」，兩人皆屬保守派，不會增加監警會對警察的制衡。

綜合港媒報導，林鄭月娥昨晚發表錄影談話，提出四項行動，其中一項為全力支持監警會工作，委任林定國及余黎青萍兩人加入，對於民間成立獨立調查委員會的訴求，林鄭稱照既定機制由監警會處理，「不應該另設獨立調查委員會」。

據悉，余黎青萍曾任林鄭月娥競選的資深顧問，不支持獨立調查委員會，也不支持特赦示威者；而林定國是「公職王」，曾被批評遲遲不對之前對備受爭議的「一地兩檢」提出質疑，有違法律人精神，對《逃犯條例》爭議也很少表態。

對此，立法會議員林卓廷表示余黎青萍是非常保守的前高官，林定國亦屬保守及親政府，「她（林鄭月娥）都是找自己人入監警會，自己人加自己人，為何能加強制衡？」林卓廷表示，此舉只會加強監警會的保守聲音，讓港民難以信任。他重申在加強監制衡警權方面，成立獨立調查委員會、將投訴警察課和監警會徹底重組是「缺一不可」。

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽則表示，新加入的2名委員也非民主派，不會加強監警會公信力。他表示最根源問題是監警會沒有調查權，以及沒有傳喚證人的權力，無法解除市民對監警會的質疑。監警會前委員、香港大學法律學院首席講師張達明也表示，增加2名委員與回應五大訴求是「風馬牛不相及」，邀請國際專家協助調查是好事，但監警會工作有限制，不可取代獨立調查委員會。

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