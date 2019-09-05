反送中》林鄭撤修法你買單嗎？ 9成臉書留言罵髒話

2019-09-05 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥在4日傍晚發表電視講話，宣布動議撤回《逃犯條例》修正草案，將待香港立法會復會後完成程序。不過，對於林鄭的「善意」，大數據輿情分析指出，臉書上相關討論中，爆粗口的比率一度高達近90％，顯然網友們「不收貨」。

根據香港「明報 」報導，臉書上的數據顯示，網友的留言在林鄭月娥發表短片前開始攀升，並在晚間6點30分至7點30分這短短的1小時內紀錄下超過2800次留言。倘若利用留言中「是否夾雜粗口」去評判香港人的情緒，結果發現香港人對林鄭的回應極度不滿，粗口比率達到89％。換言之，在該時段內近90％的粗口均是在回應林鄭或提及林鄭的行動。

由於林鄭有意撤回修訂的消息早在4日稍早便已傳出，下午3點30分至4點30分、4點30分至5點30分、5點30分至6點30分的留言量分別達到1725則、1562則及1112則，粗口比率分別是65％、42％及56％，遠高於正常水平的10％或以下。報導指出，數據顯示大眾對林鄭月娥這次遲來的「撤回」有所不滿，而其他討論區同樣出現留言及粗口量同步上升的現象。

另外，報導指出，截至下午1點30分的1小時臉書上提及「（五大訴求）缺一不可」的留言只有38則，但到了晚間7點30分則上升100倍至超過3800則。

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