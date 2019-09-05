林鄭錄音帶「懺悔」 法媒解讀：習近平沒料到

2019-09-05 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭3個月，終於迫使香港特首林鄭月娥宣佈撤回送中條例，但港民似不領情，認為太晚了，民陣揚言抗爭持續，不過，這一宣佈的背後，似有多種角力，在法媒觀察中認為，林鄭前一天流出的錄音帶，主要內文雖可能是北京示意，但其中的「懺悔」情節可能是林鄭被逼急後嗆北京，這一點可能是中國國家領導人習近平始料未及。

《法廣》 解讀，林鄭月娥的錄音檔流出，隔天即宣佈撤回送中條例，當中疑有因果關係，而一如預料，中國媒體一概噤聲，也代表中國官方態度。

報導引述法國世界報的觀點認為，林鄭錄音檔最特殊的一點是，她的「懺悔」，應該不止是為了搏取同情，而是在對外控訴，她做為一個「高度自治」特區的特首，卻無法單獨做一個決定，她也有撇清讓香港陷入困局責任的意味，控訴受到北京壓力。

據解讀，林鄭「懺悔」內涵，可能是她對港府提送中條例感到後悔、而衍發重大抗爭後想撤回，無奈北京不准，又在事發後想辭，但北京又不准只能吞苦果，也就是，她想撇清所有反送中引發重大抗爭的責任，但由於一切被捏在北京手裡，也只能藉機道歉。另外一層意思是，外界有問題請找北京。

林鄭錄音帶指北京不會出兵香港、不會逼在十一國慶前平息，也就是點出北京對香港策略是以拖待變，暫時將問題留到十一國慶之後再處理，而「洩露天機」很可能讓北京不爽，雖然從香港反對派的看法，林鄭表現就是表明自己是傀儡，但當中的懺悔情節，也疑似被逼急後向北京嗆聲，只是手法上是哭訴而怒吼。

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