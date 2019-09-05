撤回送中條例爆內幕！傳港澳辦為了林鄭 對北京「變臉」

2019-09-05 07:40

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」延燒3個月，香港特首林鄭月娥昨鬆口宣布將撤回逃犯條例草案，引發傳言四起，許多人懷疑，這是中共中央的意思嗎？有消息傳出，中國國家總理習近平的親信，繞過國務院港澳辦和中聯辦，直接打電話給林鄭月娥授意，此舉引發港澳系統極度不滿，中共高層內鬥升高。

《大紀元》報導，北京目前面臨許多嚴重問題，包括美中衝突、經濟全面下滑、香港反送中和台灣大選。北戴河會議後，習近平上月19日赴甘肅拜佛、給紅軍西路軍獻花圈，詭異行動被認為是到外地接見親信部下，商討對策，這也凸顯中共內部反習勢力正在高漲。

報導提到，習近平8月23日回北京，當天就宣布對美國750億美元產品加徵關稅。此外有消息指，習近平的親信繞過港澳辦和中聯辦，親自與林鄭月娥通話，傳達習近平意思，主要包括，不會派兵接管香港，要求港府採取一切可動用手段解決香港問題；另一則全力支持林鄭。

林鄭月娥與習的親信聯絡後，隨即強硬表態，30日大抓捕抗議領袖和泛民議員，31日港警發射200多枚催淚彈，出動水炮車，在地鐵內無差別毆打乘客。北京卻放軟身態，於官媒釋放友港言論，北京和港府分別扮演白臉和紅臉。

報導指出，習近平繞過港澳辦和中聯辦直接對港府下達指令，引起港澳系統極度不滿。因香港一向是江派大佬曾慶紅的地盤，港澳系統大多出自其門下，之前早已傳出，反送中讓北京震動，當局指責港府和港澳系統提供假情報。

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