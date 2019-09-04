反送中》林鄭撤回惡法 民主派痛批太遲「港殤已成 血債未償」

2019-09-04 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港行政長官林鄭月娥傍晚宣布，將動議正式撤回《逃犯條例》修訂，但五大訴求中的其餘四項則遭到拒絕。在晚間的記者會上，民主派會議召集人毛孟靜表示，林鄭月娥此舉只是政治表演，歷經3個月才正式撤回草案，「真是太遲」，其後又在臉書上表示，「港殤已成 血債未償」。民主黨主席胡志偉則是批評，林鄭的回應，「來得太遲、講得太少、做得太假」。

綜合香港媒體報導，毛孟靜表示，民主派不會代表在前線被打到頭破血流、可能面對十年刑期的示威者發言，但民主派認為，林鄭月娥今天的回應，來的「太少太遲」，「大錯已經鑄成，香港社會傷口傷痕正在流血」，而民間「五大訴求，缺一不可」的要求非常清晰。

毛孟靜擔心，林鄭月娥是以退為進，宣布正式撤回條例後，假設抗爭仍然持續，就會用「大條道理」打壓你，將示威者貼上「港獨」、「奪權」、「反中亂港」等標籤，讓國際社會不再發聲支持香港。

民主黨主席胡志偉批評，林鄭的回應，「來得太遲、講得太少、做得太假」。胡志偉指出，過去三個月以來，共有有8位市民離世、3位市民失去眼睛、2次地鐵恐襲、2人被刀手斬至重傷、超過1000人被捕、超過100人被檢控，才換來林鄭「撤回」兩字，且林鄭更堅持要嚴正執法。胡志偉批評，林鄭此舉只是想分化社會，明顯是「一手硬、一手軟」，表面讓步是為日後動用《緊急法》舖路。

公民黨黨魁楊岳橋形容，相隔3個月，林鄭月娥直至今日才宣布撤回方案，是「活在時差之中」。楊岳橋表示，過去幾個月，香港人已經是活在對警隊的恐懼之下，必須有獨立的調查，但監警會不能做到獨立調查委員會的效果。

工黨張超雄則質問，林鄭月娥過去3個月去了哪裡，張超雄又說，如果3個月前已經宣布撤回，之後的事就不會發生。張超雄批評，林鄭月娥對社會造成的傷害是不可饒恕及不可逆轉。

而毛孟靜晚間7點多，在臉書上貼出一張照片並且標籤為「我的心底話」，而照片中僅有8個紅色大字：「港殤已成 血債未償」。

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