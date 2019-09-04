反送中》抗爭尚未成功！王丹看出林鄭月娥「以退為進」

2019-09-04 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港特首林鄭月娥宣布正式撤回逃犯條例，表明要港府將走入社區與市民對話。中國民運人士王丹指出，有傳言說這是反送中抗爭獲得勝利，「我無法認同」，王丹看出林鄭此舉是「以退為進」，並呼籲「不要上中共和港府的當」，讓他們「為鎮壓提供藉口」。

王丹指出，反送中抗爭從6月初起擴大至今，已經犧牲香港數條人命，更造成多人傷殘，還有上千人被捕，3個月的動盪，只換來林鄭月娥撤回的這一條「送中條例」，但其實警察暴力是事態惡化最大的原因，港府卻不予以譴責和追責。「如果我是港人，我也會不服！」

王丹強調，香港人提出的5大訴求分別是「撤回逃犯條例修訂」、「成立獨立調查委員會」、「收回暴動定性」、「撤銷對所有抗爭者的控罪」以及「立即實行雙真普選」，林鄭只答應一條，其餘幾條的回應都是實問虛答，絲毫不退，「與其說是重大讓步，不如說是策略性退卻」。

王丹提到，北京和港府明知這樣的微小讓步，不可能平息香港事態，「他們應當是準備一旦民眾繼續抗爭，就有理由實施緊急狀態法，這是以退為進之計。」王丹認為，香港民眾應繼續透過抗爭維護香港的自由，要求港府落實其他四大訴求，「不要上中共和港府的當」，讓他們「為鎮壓提供藉口」。

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