南非仇外情緒高漲 衝突已釀5死

2019-09-04 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕南非社會仇視外國人的情緒高漲，不斷有外國人遭到攻擊或搶劫，相關衝突已導致5人死亡；暴力行徑也引發其他非洲國家的公眾人物譴責和抵制。

《BBC》報導，南非卡車司機週日展開全國大罷工，抗議企業行號雇用外國司機，隔日起開始有人攻擊外國人，包括搶劫外國商店、外國人駕駛的卡車，以及焚燒外國車輛等，警方也發射催淚彈、橡膠子彈等，試圖嚇阻暴民。據警方表示，目前已有5人喪命，但未透露這些人的身分和國籍。另有189人被捕。

仇外情緒高漲的同時，南非失業率正巧居高不下接近28%，南非人指責外國人搶奪工作機會，南非社會發展部部長祖魯（Lindiwe Zulu）說，暴亂者害怕因外國人而失去工作機會；此外，也有人將該國毒品交易增長歸咎於外國人。

連日暴力衝突引發其他非洲國家的民眾不滿，奈及利亞籍的Afrobeat歌手Burna Boy誓言永遠不會再去南非，除非該國政府「清醒過來」。另名奈及利亞歌手Tiwa Savage也取消南非場演唱會，形容這些暴行是「野蠻的屠殺」。

尚比亞足協已取消原定週六在尚比亞首都路沙卡（Lusaka）舉行的南非國際友誼賽。尚比亞足協表示，「這是顧慮到安全問題，你無法預估會發生什麼事，我們希望確保到訪的團隊都安全」。

南非在2008年爆發史上最嚴重的仇外暴力事件，造成60多人死亡；2015年，有外國移民遭南非黑幫追捕和襲擊，造成7人死亡；今年3月，德本（Durban）一家外國商店遭到100人圍攻，有3人喪命。

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