「鐵鎚弒妻」判15年 男竟可能因「魯蛇」2字翻盤無罪…

2019-09-04 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕現年63歲的前英國新聞編輯馬修（Francis Matthew），2017年7月與妻子珍（Jane Matthew）在杜拜家中發生爭執，竟用鐵鎚將妻子活活打死，去（2018）年被依謀殺罪判15年徒刑；豈料，馬修的律師2日提起上訴，以馬修的妻生前曾辱罵他是「失敗者」，企圖以當地「不允許婦女侮辱她們的丈夫」規定，為馬修脫罪。

綜合外媒報導，馬修與妻子當年已結婚35年，債務超過20萬英鎊（約7000萬台幣），案發前2人疑似因此起衝突，他竟拿鐵鎚狠殺妻子，還謊稱妻子是遭強盜殺害；馬修被逮捕後，杜拜當地法院依「傷害致死罪」判處10年徒刑，去年經珍的家人上訴，法庭改依「謀殺罪」加重刑期至15年。

據報導，馬修的律師除了對「謀殺」罪名提出質疑，還說，珍生前曾辱罵馬修是「失敗者」，主動「挑釁」，才會導致馬修憤而殺人。令人擔心的是，這看似「荒謬」的言論，卻完全符合阿拉伯聯合大公國的律法，該國「不允許婦女侮辱她們的丈夫」，若有違背，可能還會遭到處罰，這也導致珍的家人非常擔心馬修會因此遭到「無罪釋放」。

馬修能否遭到「無罪釋放」，將在當地時間4日的聽證會後揭曉，即便獲釋，他也將被杜拜政府驅逐出境。

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