杜拜酋長與公主妻爭子女監護權 倫敦法庭大戰開打

2019-07-31 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕杜拜億萬富翁酋長謝赫（Sheikh Mohammed Bin Rashid al-Maktoum），與他分居的妻子哈雅公主（Haya Bint al-Hussein），30日開始在倫敦就孩子監護權展開法庭大戰。

綜合外媒報導，45歲的哈雅公主生於約旦，在英國接受教育，是約旦國王同父異母的妹妹，2004年成為現年70歲杜拜酋長謝赫的第6任妻子和側室。她在上半年帶著一對子女逃離杜拜，最初抵達德國尋求庇護，但本月出現在倫敦市中心。

據《BBC》 指出，哈雅週二要求高等法院讓她擁有子女監護權，並申請強迫婚姻保護令（Forced Marriage Protection Order）和禁止騷擾令（Non-molestation Order）。《法新社》指出，這對夫婦在聽證會後發表了一份有關案件性質的聲明，稱「這些訴訟涉及2個孩子的婚姻權利，不涉及離婚或財務」。

哈雅與謝赫都各自聘請了倫敦知名律師打這場官司，哈雅的律師是沙克爾頓（Fiona Shackleton），她曾代表英國查爾斯王儲處裡與黛安娜王妃的離婚案；謝赫的代表律師是沃德（Helen Ward），她曾代理電影導演蓋．瑞奇（Guy Ritchie）處理與美國流行巨星瑪丹娜的離婚案。

哈雅是第3位逃離阿聯的杜拜女性王族成員，她的繼女之一拉提法公主（Princess Latifa）據稱去年3月在試圖逃離杜拜時，在印度海域的一艘遊艇上被阿聯的突擊隊抓到。謝赫另一個女兒沙薩公主（Shamsa al-Maktoum）於2000年逃離了英格蘭南部的家，後來在英國劍橋附近被抓，隨後被帶回杜拜，之後再也沒有出現在公共場合。

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