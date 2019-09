「硬」無反顧？ 強森威脅開除反脫歐者黨籍

2019-09-02 21:57

〔即時新聞/綜合報導〕英國首相強森(Boris Johnson)今(2)日威脅,若保守黨籍議員有人跑票,參與阻止其無協議「硬脫歐」的立法行動,將會祭出開鍘手段。

據《路透》報導 ,英國首相暨保守黨黨主席強森,鐵了心要在今年10月31日大限前完成脫歐,無論與歐盟有新的協議與否,《路透》指出此舉將英國導向憲政危機,以及與歐盟其他27國間的爭鬥。

部分反對「硬脫歐」的保守黨籍議員,計畫與英國反對黨工黨聯合取得國會多數,立法限制政府無協議脫歐的權力,因為他們認為無協議脫歐將對英國經濟產生毀滅性的影響。

報導指出,明(3)日英國國會結束夏季休會正式開議,阻止硬脫歐的立法行動將一觸即發,工黨將挑戰3天內取得國會多數完成立法。強森的黨鞭辦公室今日鄭重警告保守黨內同志,如果跑票阻撓政府,意味著將國會大權奉送給工黨領袖柯賓(Jeremy Corbyn)手上。

保守黨黨鞭辦公室的來源稱:「如果明天他們跑票阻撓政府脫歐,這會摧毀政府的談判立場,並將主導權交給柯賓。」他強調,任何跑票的保守黨議員,將會被開除黨籍,未來不准再代表保守黨參選。

據悉,3年多前以52%比48%通過的脫歐公投,至今仍沒有明確的脫歐辦法、條件或時程。左翼的工黨主席柯賓表示,他已經做足準備要阻止無協議「硬脫歐」,形容這是讓英國懸崖勒馬(pull our country back from the brink)的最後一役。

