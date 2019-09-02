「硬」無反顧？ 強森威脅開除反脫歐者黨籍

2019-09-02 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相強森（Boris Johnson）今（2）日威脅，若保守黨籍議員有人跑票，參與阻止其無協議「硬脫歐」的立法行動，將會祭出開鍘手段。

據《路透》報導 ，英國首相暨保守黨黨主席強森，鐵了心要在今年10月31日大限前完成脫歐，無論與歐盟有新的協議與否，《路透》指出此舉將英國導向憲政危機，以及與歐盟其他27國間的爭鬥。

部分反對「硬脫歐」的保守黨籍議員，計畫與英國反對黨工黨聯合取得國會多數，立法限制政府無協議脫歐的權力，因為他們認為無協議脫歐將對英國經濟產生毀滅性的影響。

報導指出，明（3）日英國國會結束夏季休會正式開議，阻止硬脫歐的立法行動將一觸即發，工黨將挑戰3天內取得國會多數完成立法。強森的黨鞭辦公室今日鄭重警告保守黨內同志，如果跑票阻撓政府，意味著將國會大權奉送給工黨領袖柯賓（Jeremy Corbyn）手上。

保守黨黨鞭辦公室的來源稱：「如果明天他們跑票阻撓政府脫歐，這會摧毀政府的談判立場，並將主導權交給柯賓。」他強調，任何跑票的保守黨議員，將會被開除黨籍，未來不准再代表保守黨參選。

據悉，3年多前以52%比48%通過的脫歐公投，至今仍沒有明確的脫歐辦法、條件或時程。左翼的工黨主席柯賓表示，他已經做足準備要阻止無協議「硬脫歐」，形容這是讓英國懸崖勒馬（pull our country back from the brink）的最後一役。

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