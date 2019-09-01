反送中》近千港人英國領事館請願 要求給予公民身分、居英權

2019-09-01 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕近千名香港市民今（1）日前往英國駐港總領事館請願，集會於下午2點開始，大會公布約有600多人參與，在場人士手持標語，並揮舞港英時期的「龍獅旗」與英國國旗，還在現場播放英國國歌，要求「英國給予港人公民身分和居英權」。

參加者在集會過程中，手上大都高舉英國國民（海外）護照（BNO），要求英方給予他們公民身分和居英權，還高呼「我們是英國人」（We are British）的口號；有些人則高舉標語，指責中國違反「中英聯合聲明」，並要求香港落實「真普選」。

活動發言人羅小姐表示，《中英聯合聲明》承諾締造居港英國人一個安全的生活環境，但警方昨（31）天用暴力鎮壓市民，任意拘捕、毆打市民卻無人制止，她希望英方保護他們。

此外，有請願人士指出，過去港英政府實行積極不干預政策、涉及政治的話題能自由討論；但目前社會對立、出現自我審查的情況，剝奪市民言論自由，他希望能恢復港英時期擁有的普世價值、民主、自由、公義的社會。

BNO是英國國民（海外）護照，港英政府自1987年7月1日起向港人簽發，BNO與一般護照無異，持有者須接受英國入境管制，但沒有居留權及工作權。英國於1997年撤出前，香港人曾要求其給予公民身分，但英國當時並未接受。

根據《香港01》報導，英國下議院外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat），上月15日曾撰文指出，「英國政府應給予持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人完整的英國國籍」。英國保守黨國會議員希利（Bob Seely），近期也親赴香港觀察「反送中運動」，他表示，「會提倡改善BNO政策以增加港人信心，包括容許港人持BNO在英國工作，以及縮短取得公民身份的所需年期」。

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