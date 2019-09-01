艾爾段：美再不給掌控權 數週內揮軍敘利亞東北

2019-09-01 00:54

〔中央社〕土耳其總統艾爾段表示，土耳其對於在敘利亞東北部設置安全地帶一事已耐性盡失、沒時間再耗下去，若部隊無法在數週內掌控相關地區，將別無選擇地讓作戰計畫付諸實踐。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天在伊斯坦堡的國防大學（National Defense University）畢業典禮中致詞時，展現維護沿敘利亞邊境安全的決心說：「如果我們無法於2到3週內，在當地以自己的士兵開始設置安全地帶，那麼我們就得將計畫付諸實踐。」

雖未指明那一項作戰計畫，但艾爾段過去已多次威脅將揮軍敘利亞幼發拉底河（Euphrates River）東岸掃蕩庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。

土耳其和美國軍事官員於7日同意從敘利亞幼發拉底河東岸一直到伊拉克邊界的區域設置安全地帶，打造一條和平走廊，使流離失所而棲身土耳其的敘利亞人可以返回自己的國家，並期盼藉此為土耳其邊境村落和軍事前哨創造安全環境。

雙方同意設立聯合作戰中心，負責設置上述緩衝區並加以控管，此舉符合土耳其方面遏止YPG逐步進逼邊境地區的安全需求。土耳其認為YPG是庫德工人黨（PKK）的敘利亞分支。土耳其、美國和歐洲聯盟認定PKK是恐怖組織。

PKK尋求建立獨立的庫德族國家，逾30年來在土耳其部分地區進行浴血叛亂。美國打擊激進武裝團體伊斯蘭國（IS）期間，在敘利亞與YPG並肩作戰，對庫德族民兵提供武器和空中火力支援。華府對庫德族民兵的立場與北大西洋公約組織（NATO）盟國安卡拉相左，導致雙方摩擦。

為避免直接衝突，安卡拉與華府2018年6月簽署曼比季（Manbij）路線圖，約定雙方在敘北曼比季鎮周邊展開聯合巡邏，以及YPG撤離當地。土、美已自去年11月開始在當地聯合巡邏，但YPG仍然在當地出沒，導致安卡拉不滿。（編輯：劉學源）

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