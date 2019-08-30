英相出招暫停國會 反脫歐陣營訴諸法庭

2019-08-30 01:04

〔中央社〕英國首相強生昨天宣布，今年國會在重新開議後的暫停時間將延長至脫歐日幾週前，這項決定除引起反對無協議脫歐的親歐盟人士和議員憤怒抗議，還在今天面臨法律挑戰。

強生（Boris Johnson）昨天宣布，今年國會在下個月重新開議後的暫停時間將持續近5週，到10月14日恢復開議。強生宣稱，這項決定非常必要，以讓他推動「大膽且雄心勃勃」的國內立法議程。

但這項舉措衝擊了英國政治體系。英國政治的運作仰賴幾個世紀以來的先例和常規，而非成文憲法。

反對者將暫停國會的決定視為「政變」和「憲法暴行」，他們立刻訴諸倫敦和愛丁堡法院，尋求阻止這項決定。

投資經理人兼反脫歐運動領袖米勒（Gina Miller）表示，她已申請緊急司法審查，挑戰暫停國會決定的「效應和意圖」。米勒說：「我們認為這項要求不合法。」

米勒告訴英國廣播公司電台（BBC radio）：「在現代歷史中，沒有這樣運用『關閉議會』（prorogation）的案例。」

「我們的看法是，這明顯被用來阻礙國會立法反對無協議脫歐。」

同時，蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）黨員柴里（Joanna Cherry）表示，律師團已申請蘇格蘭最高民事法庭緊急聽審。

然而，脫歐強硬派領袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）為強生暫停國會的決定辯護，堅稱英國國會議員在10月31日脫歐期限前，還會有時間針對脫歐事宜進行辯論。

強生政府今天向想阻止無協議脫歐的國會議員下戰帖，要這些議員如果想阻止英國在10月31日離開歐盟，有兩個選擇：改變法律或更迭政府。

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