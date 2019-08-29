性侵犯想搭飛機「落跑」 起飛前30分鐘在座位遭逮

2019-08-29 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦日前傳出一位涉入未成年性侵案的34歲男子，案發後曾試圖搭飛機逃往衣索比亞（Ethiopia），警方追查後找出他的確切位置，趕在班機起飛前30分鐘成功將他逮捕。

綜合外媒報導，34歲的嫌犯阿里賈麥克（Diiriye Ali-Jamac）在案發前化名「Diddie 」，透過通訊軟體與受害14歲少女聊天，2人相約見面後，他卻帶少女前往附近的飯店性侵得逞；少女的母親在4月28日發現女兒失蹤後，向警方報案，警方隔天在豪恩斯洛（Hounslow）火車站尋獲該名少女。

據報導，受害少女向警方描述事發經過後，調查人員隨即開始進行調查，但因少女也沒有嫌犯任何個人資訊，只能拼湊各種線索，試圖找出男子的真實身分；調查人員從少女當天在飯店浴室的「自拍照」確認案發飯店位置，藉由飯店監視器畫面追查到阿里賈麥克當天駛進旅館的汽車，但他不僅使用假名入住，還使用現金支付，就連當天開的車也是偷來的！

最終，警方在經過連續28小時追查，在連接監視器畫面和通聯記錄等線索後，找出嫌犯阿里賈麥克，卻發現他已買好5月2日的機票，準備潛逃到衣索比亞！雖然他使用假名和現金成功登機，但在起飛前30分鐘在座位上遭到逮捕；隨後阿里賈麥克在8月1日認罪，近日依3項性侵罪名，被判入獄6年。

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