網友別亂見！相約北上吃飯 妙齡女被騙到摩鐵性侵

2019-06-15 23:18

〔記者吳政峰／台北報導〕網友見面務必謹慎！妙齡女子小妤（化名）與未曾謀面的潘姓網友相約北上參加一場飯局，飯後潘男以時間太晚隔日再回去，說服小妤同赴摩鐵過夜，豈料一進房，潘男就逼她呻吟助興自慰，最後還硬上性侵，小妤報案後才驚知潘男曾有槍砲、偷竊前科；高等法院日前認定潘男觸犯強制性交罪，判刑3年6月，可上訴。

2017年初，小妤透過聊天軟體認識潘男，同意一同北上台北參加飯局，兩人先約在台中高鐵站見面，潘男再載她北上赴約，吃完飯後，潘男以時間過晚、在台北還有工作等理由，說服小妤入住摩鐵。

沒想到潘男一進房後就獸性大發，不顧小妤反抗，強脫其衣褲，威脅小妤要在他自慰時呻吟助興，甚至強逼她幫忙打手槍，而後潘男覺得不過癮，進一步要求她口交，遭到拒絕後，潘男惱羞成怒，強行性侵得逞。

小妤受辱感到下體疼痛，要求上廁所休息，沒想到潘男竟趁機拍裸照，威脅她幫忙打手槍，否則就要散布裸照；小妤懼怕私密照外流，無奈任憑擺佈，慘遭潘男二度指侵、性侵；小妤假意配合，趁他不注意之際，以手機向友人求救。

朋友接獲訊息，火速衝到摩鐵救人，潘男見旅館人員和友人敲門才罷休；小妤返家後越想越怒，不願姑息惡狼，報警處理，指認潘男時驚知他有槍砲與竊盜等前科，一時嚇到說不出話來。

潘男自知事情嚴重性，主動求和，雙方協調後以80萬元和解，一審考量雙方已和解，輕判3年2月，想不到潘男開的是芭樂票，頭期款20萬元都沒兌現，讓檢察官跳腳，上訴要求加重刑期。

高院審理後認為跳票事實明確，已沒有輕判理由，因此撤銷原判決，改判3年半，仍可上訴。

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