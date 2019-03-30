誣告15男性侵還害人坐牢 英國女子遭重判10年

2019-03-30 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國倫敦1名女子自2010年至2013年之間陸續謊稱自己遭到15名男子性侵，甚至使得1名被告吃了2年牢飯。2017年法院因妨礙司法公正以及偽證等罪名，判她10年有期徒刑。女子不服上訴，本月28日遭上訴法院駁回並維持原判。法官批評她的誣告使得司法系統虛耗大量資源在調查審理「從來沒有發生過的罪行」。

綜合媒體報導，27歲的貝兒（Jemma Beale）自從2010年11月26日向警法謊稱遭37歲的卡西姆（Mahad Cassim）性侵，卡西姆因此入獄服刑2年9個月，而被貝兒則獲得了1100英鎊（約新台幣4.4萬元）的賠償金。而在2010年至2013年期間，貝兒陸續捏造出自己遭5名男子性侵，另外還有4起共9名陌生人的強姦案。

2017年在5週的審訊期間，貝兒堅稱自己遭到性侵，她表示自己10歲時就發現自己是同性戀，因此完全不想和男性發生性行為。不過，檢察官表示，在卡西姆一案中，2人外出約會後，卡西姆提議送貝兒回家，路途上貝兒要求卡西姆將車停在偏僻處，除了挑逗卡西姆也主動要他除下內褲，性行為是經由雙方同意的。她的辯護律師勞倫斯（Lawrence Henderson）表示，貝兒做出這些誣告是出於「企圖博得她的伴侶同情甚至是忌妒」。

貝兒的罪行之所以被發現，她的同性伴侶阿努絲卡（Anuska Pritchard）及其家人的證詞起到了關鍵作用。當卡西姆遭判決時，貝兒曾幸災樂禍的告訴阿努絲卡，「我把他搞定了，我是為了錢才這麼做的。」2017年時，陪審團認定她犯下偽證罪並扭曲司法系統，遭法院判處10年。

由於貝兒的案件受到媒體大規模報導，另一名辯護律師吉利安（Gillian Jones）在聽證會中表示，媒體大規模的負面報導使得法官並未給予陪審團針對刻板印象以及迷思的危險性作出指示，沒有這樣指示的糾正會使得陪審團受到誤導。吉利安以流傳在社交媒體上的一篇發文為例，該發文稱，「有吸引力的男性不需要和鯨魚發生性行為」。法官部份同意關於此案的一些報導與傳聞是「危言聳聽」，並且呼籲不要詆毀貝兒。

吉利安指出，法官沒有考量被告的過去，包括童年時經歷的虐待，「顯然對這位年輕女子的生活造成了巨大的影響，造成她螺旋式的迅速下墜。」不過，上訴庭3名法官之1，同時也是英格蘭最資深的女法官哈利特（Lady Justice Hallett）表示，就算陪審團獲得法官的建議，也不會在上訴庭中幫到貝兒。「這起案件的被告所犯下的行為遠遠超出了刻板印象以及迷思所能解釋的範疇，被告被指控是一個連環騙子，捏造出絕大多數的性侵案。」哈利特表示，司法系統受到了莫大的傷害，且被告沒有悔意。法院28日駁回上訴，貝兒因妨礙司法公正以及偽證等罪刑，判處10年。

媒體報導，英國警方耗費了6400小時以及25萬英鎊（約新台幣1005萬元）在偵辦這些不存在的性侵案。

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