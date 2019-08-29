反送中》不准！民陣831前進中聯辦遊行 港警發反對通知書

2019-08-29 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕日前「流水式」集會創下逾170萬人史上最大集會人數的「民間人權陣線」（民陣），原定831再度上街遊行，目標是北京政府駐港聯絡辦公室（中聯辦），今天（29日）被香港警方以反對通知書駁回。

綜合港媒報導，繼8月18日「流水式」集會後，民陣擬於本週六（31日）再度發起大規模遊行，計劃當天下午3點起步，由中環遮打花園起步，遊行終點為中聯辦；民陣曾表示，在「人大831落閘」5週年之際，發起遊行重申缺一不可的五大訴求以及退回人大831方案。

五大訴求包含，「撤回送中惡法」、「徹查警察暴力」、「撤銷抗爭者檢控」、「撤銷暴動定性」、「林鄭下台，全面落實雙普選」。

所謂的「人大831落閘」、「「831決定」，是指2014年8月31日，中共全國人大常委會通過香港特首普選和2016年立法會產生辦法的決定，當中涉及「三落閘」，即提名委員會人數、構成和產生辦法須按第四任行政長官選委會的人數（1200人）、構成和產生辦法；不實行公民提名及政黨提名，特首參選人須獲過半數提委會委員支持才能成為候選人；候選人限2至3名。

此決議激發泛民政黨及爭取民主的香港市民強烈不滿，隨後爆發香港雨傘革命，要求撤回「831決定」、實施真普選，但示威者的訴求全部被拒絕，運動以失敗告終。

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