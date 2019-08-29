反送中》大批解放軍凌晨進入香港 港民沸騰

2019-08-29 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭12週，香港特首林鄭月娥本月27日才暗示，擬動用緊急法，以處理反送中抗爭，今天（29日）凌晨，即有大批解放軍進入香港，民眾捕捉到大批軍車在街頭結集及行動鏡頭，《新華社》隨即在今天清晨3點56分發文證實，並輕描淡寫的指是香港駐軍的第22次輪換行動。

綜合媒體報導，解放軍大批軍車在今天凌晨進入香港的畫面，已在香港市民的各個社交平台上被廣泛散播，畫面上可見，解放軍進入香港的軍車種類，包括裝甲車、運兵車及拖車等，《香港01》從讀者提供的畫面及說法報導，解放軍多輛裝甲車是在皇崗口岸結集，進入香港，在觀塘繞道、東隧、大潭道、沙頭角公路、沙田等都被發現解放軍的蹤跡。

針對這項行動，《新華社》今日凌晨3時56分發稿，指「中國人民解放軍駐香港部隊29日凌晨開始，組織進駐香港以來第22次輪換行動。此次輪換，是根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》關於“香港駐軍人員實行輪換制度”的規定，經中央軍委批准進行的年度正常例行行動」。

中共解放軍進入香港，訊息立即讓港民沸騰，香港知名「連登時事台」上，港民憂「同當年64相似，同城的軍人於心不忍，就調其他城的軍人」、「出你就出啦，後果自負」、「正一食屎狗」…。

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