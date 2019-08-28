反送中》#MeToo集會抗議警方性暴力 入夜塞爆遮打花園

2019-08-28 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕香港平等機會婦女聯席今（28）日於中環遮打花園發起「反送中#MeToo」集會，抗議香港警察執法時，以性暴力、言語侮辱對待示威者和香港市民；現場人潮塞爆遮打花園和皇后像廣場。

綜合港媒報導，香港反送中抗爭期間，5日傳出有女示威者在天水圍被警方制伏時，裙子和內褲遭大力扯下以致走光，甚至遭辱罵「八婆」、「臭雞」等字眼；10日「大埔上街」遊行中，有名白衣少女僅路過，就遭港警撲倒壓制，過程中警察扯其上衣，摸其大腿內側，讓目睹此幕民眾怒不可遏；另有被捕的呂姓女子近日出面控訴，她被警方帶到警署要求全裸搜身，過程中搜身的女警全程未戴手套，還用筆敲打她大腿內側，要求她把腿張得更開；踏出房門後，呂姓女子發現走廊站了10幾名男警察，以致她事後出現憂鬱症狀。

今日下午8點至9點半的「反送中#MeToo」集會，現場不少人繫上紫色絲帶、戴著紫色口罩，抗議警察不尊重女性，大會主持人在現場帶領群眾喊「追究警察性暴力，捍衛香港人尊嚴」；在天水圍警署外的走光少女也出席，她上台感謝勇武派手足站出來，更表示自己沒做錯任何事，所以不會因此（走光）感到羞恥。

香港知名歌手何韻詩上台發言，指除了前線示威者，後勤、文宣組中同樣有很多女性堅守崗位，希望大家同樣尊重、重視她們；何韻詩還鼓勵大家熟讀法律條例，才不會被警方誤導。

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