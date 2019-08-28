月底平息反送中？中國密謀逮台、美「幕後黑手」

2019-08-28 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中持續2個多月，加上美中貿易戰延燒，讓10月1日要舉辦中共建政70週年的北京當局感到內外交迫。有媒體今日（28日）爆料，中國國家安全部的機密文件指出，國安單位要逮捕2、3名美籍、台籍人士，栽贓為香港反送中的「幕後黑手」，以求在本月底前平息事態。

根據《鏡週刊》報導，中國安全部已下達一個絕密文件給各省市國安反間諜部門，包含負責處理反送中的廣東國安三局，該文件要求相關單位配合香港局勢發展的需要，抓捕2、3名美籍、台籍人士，聲稱是美國、台灣政府派遣間諜，以栽贓外國勢力是介入香港反送中的幕後黑手。據悉，廣東國安三局已開始著手佈置相關工作。

報導指出，中共中央已對「香港騷亂」下令，由港澳辦發出紅頭文件下達指示。主要內容有5點，一是香港目前的形勢發展已到緊急關頭，絕不能讓「黑天鵝事件」擴大，影響中國內地的社會穩定。港府要堅決反對港獨、破壞一國兩制的行為，平息反送中事態。

文件指出，二是在8月底前平息反送中事態；三是港府與廣東省密切配合，調動廣東省武警部隊、公安與香港警察協調，以廣東省委為主，統一行動、指揮。

四是駐港部隊舉行聲勢浩大的助威活動，但不宜宣佈戒嚴；五是做好清場的善後工作，採一手軟、一手硬的政策，盡量減少國際社會的影響和制裁。

香港立法會建制派議員田北辰20日曾在節目表示，收到消息指中央設下10月1日，即70週年「國慶日」前是平息反送中的「死線」（最後期限），若在死線前無法平息反送中情勢，北京不排除啟動《駐軍法》或《基本法》第18條，讓解放軍駐港軍隊、中國武警介入。

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