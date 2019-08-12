反送中》武警假扮港警暴力鎮壓？ 作家曝中共背後目的

2019-08-12 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動越演越烈，11日港警對示威群眾的無差別暴力鎮壓，甚至還開槍、投射催淚彈，造成一名女性眼睛受傷，讓外界質疑有廣東武警假扮港警。對此，作家顏擇雅分析，她不認為有武警混入，但源源不絕的彈藥由武警提供給港警的可能性很高。

顏擇雅在臉書表示，11日香港街頭喋血照片讓人看了觸目驚心。香港因為高度法治，本來港警在港人心目中形象一向不錯，至於台灣人一般來說對港警也印象很好。因此這一兩週就有一種說法，「港警對港人多少有同胞情，下手不可能那麼殘忍。那些港警一定是廣東武警假扮」。

「問題是，如今港警形象已經大壞，如果是背黑鍋，怎麼內部沒人出來爆料，說你們看到的其實是假港警」？顏擇雅認為，全世界警察都一樣，平時工作性質就有生命危險，隨時需要互相掩護互相支援，因此「自己人」認同都很強烈。警察這種心理機制，本來只是強化彼此對濫用暴力的包容；但等到警民對峙升級，就會變成強化彼此對人民的共同怨恨。這時，人民保姆就變人民仇敵了。

顏擇雅指出，她不認為香港那些暴力警察是廣東武警假扮，但源源不絕彈藥可能是武警提供，這點可能性很大。「北京要懲罰香港，只要叫林鄭（港特首）挺住，警署高層也挺住，讓香港一直亂下去，這樣就夠了」。

「那些說港警是武警假扮的，說解放軍會進來鎮壓的，我反而覺得是你們不夠理解一國兩制的可怕。」顏擇雅直言，有這麼多政治籌碼可以用，北京幹嘛弄髒手呢？

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