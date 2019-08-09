澳洲留學生聲援香港反送中 中國家人遭當局恐嚇

2019-08-09 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕有名在澳洲留學的中國籍大學生表示，日前參加國際學生發起的反送中集會後，他在中國的家人被中國當局登門警告：「不要再參加任何相關示威活動」。

根據《雪梨晨鋒報》報導，該名在澳洲留學的中國大學生透露，昆士蘭大學的學生日前在校內舉辦活動，聲援香港的反送中運動外，也譴責中國當局鎮壓新疆維吾爾族等。

該名中國學生表示，雖然他參與和平示威時已儘量遮掩自己的臉以防暴露身分，然而數天後，他接到母親的電話，說他家有人「登門造訪」，對方警告他的兒子「不准再參加類似集會」，他的母親向對方保證，他們的兒子忠於共產黨。

「我的母親勸我，必須停止參加類似集會，才能確保自己和家人的安全。」不願具名的中國留學生表示。為保護該生的人身安全，《雪梨晨鋒報》決定不透露任何關於他的個人隱私或資料，但已經核實過該生的身分。

澳洲國會情報和安全聯合委員會主席海斯迪（Andrew Hastie）表示，對此事相當震驚也非常擔心，這也是2018年澳洲政府通過《反外國干涉法》的原因，目的就是為了保護海外僑民的安全，免受外國政府脅迫。

澳洲人權觀察主任培生（Elaine Pearson）表示，中國當局長期監視世界各國的中國留學生和學者，如果有教授在課堂上說出敏感內容，他在中國的家人便會遭受中國當局恐嚇。

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