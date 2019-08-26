21歲戀童癖遭「私刑」 鉛管毒打塑膠袋套頭勒斃

2019-08-26 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州日前涉嫌猥褻未成年人的21歲男子摩爾（Byard Moore），在接受調查期間突然失蹤，家屬報案後經警方介入調查，才發現摩爾慘遭「私刑」，被塑膠袋套頭、繩索勒斃。

綜合外媒報導，男子貝茨（Cody Bates）最初通過臉書訊息，以「女兒被摩爾猥褻」名義讓另一名男子斯托沃夫（Adrian Stallworth）協助找出摩爾，6月16日鎖定摩爾在一名男子瓊斯（Ryan Jones）位於勞頓（Lawton）的住處做客後，貝茨與斯托沃夫、阿爾貝（Dusty Abel）以及伍德（Cory Hood）4人一同前往瓊斯住處。

據悉，4名嫌犯們在動手前向瓊斯表明，他們要在其住處對摩爾下手，但瓊斯只希望「房子不要被破壞」，並沒有加以阻止。摩爾最後遭到虐待，不僅雙手被綁、嘴被塞住無法呼救，還遭到鉛管毒打，最後被塑膠袋套頭、用繩索勒死；瓊斯還提供箱子，將屍體「裝袋封箱」載到勞頓西南方野外焚屍，企圖毀屍滅跡。

摩爾的家人因為他遲遲沒回家在6月20日向警方通報失蹤，警方循線調查後才發現他受到私刑、不幸身亡；警方在8月8日才在5嫌棄屍處附近尋獲一具無法辨認的遺體，目前仍在檢驗，相關案情有待進一步調查。

貝茨、斯托沃夫、阿爾貝、伍德以及瓊斯5人，目前已因參與「私刑」的程度受到不同罪名起訴，罪名分別為預謀犯罪、謀殺共犯、毀損屍體等，尤其以瓊斯及貝茨2人面臨多項重罪指控。

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