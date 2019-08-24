港人「解剖」智慧燈柱 香港眾志：疑有中國天網零部件

2019-08-24 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中示威者今天（24日）發起九龍觀塘遊行，不僅重申5大訴求，同時反對政府設置智慧燈柱，擔心隱私被侵犯。民主派政黨「香港眾志」稍早在臉書發文，揭露燈柱內部疑似含有中國國家安全監控系統「天網」工程零部件。

「香港眾志」稱，觀塘遊行期間，有示威者把零碳天地建築旁一支懷疑有臉部辨識功能的智慧燈柱拉倒，並「解剖」燈柱內部，發現其中含有「天網」的零部件，其中，包括一款製造商為美國Cisco、產地中國的「Industrial Ethernet Switch - IE 1000-8P2S-LM」，其獲中國信息產業部頒發的「進網許可」，代表該設備可連接中國國內公用電訊網，最常出現於中國發售的「水貨」聯網產品。

「香港眾志」也指出，燈柱當中安裝的藍芽定位器「SPLD01」，其製造商為香港的「TickTack Tech」，和上海三思路燈同名，而上海三思路燈正為中國天網工程承辦商之一。

此文一出，引發網友眾議，許多人說，「對香港人有害的都要拆」、「見一支拆一支」、「記得備份所有證據」；不過，也有人質疑，依目前的證據似乎尚無法證明燈柱有監控功能，希望能有資訊專業人士出面為港人解讀零部件的功能。

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