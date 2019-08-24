反送中》又射眼！港警九龍灣開槍驅散 1人左眼疑遭槍擊

2019-08-24 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中事件延燒不止，今再於觀塘區發起「燃點香港，全民覺醒」遊行，現場陸續傳出警民衝突，有示威者左眼受傷。

據港媒《Stand News 立場新聞》報導，觀塘遊行於今日下午1時舉行，遊行路徑由駿業街遊樂場出發，終點為九龍灣為零碳天地。

稍早17:10時，警方九龍灣開槍驅散，有示威者懷疑被槍彈擊中左眼，現場義務救護隊說傷者被橡膠子彈擊中。照片傳至網路後，大批港民紛紛表示，「希望無事 ！黑警還眼 ！」、「又射眼！」。

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