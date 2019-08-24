反送中》林鄭月娥：大家都累了 我們可否坐下談一談？

2019-08-24 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中浪潮延燒，今天（24日）市民發起九龍觀塘遊行，過程再爆警民衝突。稍早，特首林鄭月娥在臉書發布貼文，提出盼搭建對話平台的想法，更說：「大家都累了，我們可否坐下來談一談？」不過，許多市民不領情，紛紛留言重申：「5大訴求，缺一不可。」

林鄭月娥說，她向社會提出建構平台，引起不少懷疑和批評，而她今早邀請一班希望解開社會困局的有心人見面，分享對搭建「對話平台」的想法，「我知道在目前的困局中，社會的怨氣很深，部分市民對政府未能全部滿足『5大訴求』，感到非常不滿，甚至憤怒。我不期望對話能夠輕易解開死結，停止示威衝突，或者提供問題的解決方法；但持續抗爭並非出路。」

她提到，持不同政見的人、不同崗位的市民，相互之間的不滿不斷升級，甚至可能讓仇恨滋長。她說，目前的困局是源於逃犯修訂條例，但市民的不滿亦有可能是源於政治、經濟、民生等不同範疇的深層次社會矛盾，除了呼籲停止暴力，也必須為解開社會更深層次的「死結」提供出路。

林鄭月娥稱，過去一週略為平靜，希望藉這個契機啟動對話，一起推動，透過溝通互相理解、放下和寬恕，強調政府必繼續用心聆聽意見，「如果民間有對話平台，希望有官員參與，我們都樂意出席。」

不過，許多香港市民均留言重申5大訴求，質疑政府以不回應訴求為前提，設對話平台，「有何意義？」也有網友表示：「你累你便辭職吧！市民並不會相信你這些言而無信的對話平台，5大訴求已非常清晰，請看清並真正回應訴求背後所代表的意識形態，作個負責任的政府！」

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